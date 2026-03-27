Наземная операция США: Трамп может рассматривать три сценария по Ирану

03:10 27.03.2026 Пт
2 мин
У президента США могут рассматривать удар по острову Харг и острову Кешм
Маловичко Юлия
Наземная операция США: Трамп может рассматривать три сценария по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия США на Ближнем Востоке, включая удары по стратегическим иранским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

Речь идет, в частности, о сценариях вокруг стратегических островов в Персидском заливе.

По данным СМИ, США могут направить дополнительные тысячи военных в регион на фоне эскалации конфликта с Ираном. Рассматриваются различные варианты действий, включая операции по ключевым объектам, которые имеют критическое значение для иранской экономики и военной инфраструктуры.

В частности, в фокусе находится остров Харг - главный нефтяной экспортный хаб Ирана, через который проходит до 90% поставок нефти страны.

Ранее США уже нанесли масштабные удары по этому острову, уничтожив более 90 военных объектов, но не задев нефтяную инфраструктуру.

Также обсуждаются сценарии, связанные с другими стратегическими точками, в частности островом Кешм в Ормузском проливе, который имеет важное значение для контроля над морскими путями.

На этом фоне Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие в регионе - это самое большое развертывание сил со времен войны в Ираке 2003 года.

Как известно, эскалация вокруг Ирана происходит на фоне обострения ситуации вокруг ядерной программы Тегерана и безопасности судоходства в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

И хотя в последнее время президент США заявлял о возможном сворачивании военной деятельности в Иране, все же от сухопутной операции он не отказывался официально.

Иран Дональд Трамп
