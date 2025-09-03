Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от нордических стран и Балтии

Украина накануне зимы получит дополнительную систему противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
"Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это непосредственно спасает жизни. И вместе с партнерами из нордических стран и из Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.
"Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не можем этого допустить, здесь ПВО имеет очень важное значение", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.
Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.
Также Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.
Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.