Зеленський домовився з Трюдо про розширення економічного оборонного співробітництва

Канада та Україна розширять економічне й оборонне співробітництво між країнами. Такі домовленості були досягнуті під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо в Київ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"Я вдячний Джастіну за візит до нашої держави саме зараз, саме в цей день. Потужний жест підтримки та віри в майбутнє нашого народу", - зазначив Зеленський.
Президент поінформував про проведення двосторонніх переговорів української та канадської делегації.
"Домовилися про розширення економічного оборонного співробітництва. Маємо надзвичайне рішення Канади скасувати всі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канада!" - розповів глава держави.
Зеленський додав, що серед іншого, Канада має сильний потенціал у протимінній роботі.
"Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні. Там, де російські окупанти залишили тисячі розтяжок і снарядів", - сказав президент.
Як повідомлялося, Канада на рік скасувала митні збори на всі українські товари. Такий крок канадської влади відкриває для України ринки країн G7 і Євросоюзу.
Також ми писали, що в квітні в Канаді парламент на голосуванні одноголосним рішенням визнав російські атаки в Україні геноцидом.
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