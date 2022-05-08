Зеленский договорился с Трюдо о расширении экономического оборонного сотрудничества

"Я благодарен Джастину за визит в наше государство именно сейчас, именно в этот день. Мощный жест поддержки и веры в будущее нашего народа", - отметил Зеленский.

Президент проинформировал о проведении двухсторонних переговоров украинской и канадской делегации.

"Договорились о расширении экономического оборонного сотрудничества. Имеем чрезвычайное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Благодарим, Канада!" - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что среди прочего, Канада имеет сильный потенциал в противоминной работе.

"Рассчитываем, что этот потенциал будет применен в Украине. Там, где российские оккупанты оставили тысячи растяжек и снарядов", - сказал президент.