UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский договорился с Трюдо о расширении экономического оборонного сотрудничества

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Канада и Украина расширят экономическое и оборонное сотрудничество между странами. Такие договоренности были достигнуты в ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Я благодарен Джастину за визит в наше государство именно сейчас, именно в этот день. Мощный жест поддержки и веры в будущее нашего народа", - отметил Зеленский.

Президент проинформировал о проведении двухсторонних переговоров украинской и канадской делегации.

"Договорились о расширении экономического оборонного сотрудничества. Имеем чрезвычайное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Благодарим, Канада!" - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что среди прочего, Канада имеет сильный потенциал в противоминной работе.

"Рассчитываем, что этот потенциал будет применен в Украине. Там, где российские оккупанты оставили тысячи растяжек и снарядов", - сказал президент.

Как сообщалось, Канада на год отменила таможенные пошлины на все украинские товары. Такой шаг канадских властей открывает для Украины рынки стран G7 и Евросоюза.

Также мы писали, что в апреле в Канаде парламент на голосовании единогласным решением признал российские атаки в Украине геноцидом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКанадаДжастин Трюдо