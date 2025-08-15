Зеленский о Доброполье: демонстрация силы до Аляски заканчивается уничтожением оккупанта

Прорыв под Добропольем

Напомним, на днях в сети появилась информация, что российские оккупанты смогли значительно продвинуться в районе Доброполья. Об этом свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что продвинулись только малые группы оккупантов из нескольких человек.

Примечательно, что такая атака врага произошла через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Саммит США и России должен начаться уже сегодня, 15 августа, в 22:00 по киевскому времени.