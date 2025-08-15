Зеленський про Добропілля: демонстрація сили до Аляски закінчується знищенням окупанта

Російські спроби продемонструвати силу під Добропіллям перед самітом на Алясці призвели до знищення солдатів окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами голови держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про активні дії українських захисників на всіх напрямках. Особливу увагу приділили Покровському та Запорізькому напрямкам.
Він також окремо подякував 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, які воюють на напрямку Добропілля.
Нагадаємо, днями в мережі з'явилася інформація, що російські окупанти змогли значно просунутися в районі Добропілля. Про це свідчила інтерактивна карта DeepStateMap.
Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що просунулися тільки малі групи окупантів із кількох людей.
Примітно, що така атака ворога сталася за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Саміт США і Росії має розпочатися вже сьогодні, 15 серпня, о 22:00 за київським часом.