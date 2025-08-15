UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зеленський про Добропілля: демонстрація сили до Аляски закінчується знищенням окупанта

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські спроби продемонструвати силу під Добропіллям перед самітом на Алясці призвели до знищення солдатів окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про активні дії українських захисників на всіх напрямках. Особливу увагу приділили Покровському та Запорізькому напрямкам.

"Українські воїни очищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням", - додав Зеленський.

Він також окремо подякував 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, які воюють на напрямку Добропілля.

Прорив під Добропіллям

Нагадаємо, днями в мережі з'явилася інформація, що російські окупанти змогли значно просунутися в районі Добропілля. Про це свідчила інтерактивна карта DeepStateMap.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що просунулися тільки малі групи окупантів із кількох людей.

Примітно, що така атака ворога сталася за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп анонсував свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Саміт США і Росії має розпочатися вже сьогодні, 15 серпня, о 22:00 за київським часом.

