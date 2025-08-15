Зеленський про Добропілля: демонстрація сили до Аляски закінчується знищенням окупанта

За словами голови держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про активні дії українських захисників на всіх напрямках. Особливу увагу приділили Покровському та Запорізькому напрямкам.



"Українські воїни очищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням", - додав Зеленський.

Він також окремо подякував 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, які воюють на напрямку Добропілля.