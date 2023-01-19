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Зеленский о деоккупации Крыма: дайте нам тяжелое оружие и мы вернем наше

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Украина, Четверг 19 января 2023 10:24
Зеленский о деоккупации Крыма: дайте нам тяжелое оружие и мы вернем наше Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Целью Украины в войне является возвращение всех оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Для этого необходимо тяжелое оружие, хотя и сейчас РФ может вывести свои войска и сохранить жизнь тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Давосе.

"Это не намерение. Это наша земля. Наша цель деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие и мы вернем наше", - сказал он.

По словам президента, у РФ еще есть возможность выйти из этой территории и из всех, которые она оккупировала с 2014 года.

"Потому что никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь своих людей. Я не то что думаю об их жизни. Я считаю, что это их жизнь, общество и будущее", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, США не диктуют Украине, какие именно целые ее силы должны поражать для защиты своей суверенной территории от российской агрессии. И это касается Крыма.

Напомним, в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в 2023 году.

При этом по мнению главы разведки Украины Кирилла Буданова, Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

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