Включая Крым. ВСУ надеются отвоевать все территории уже в 2023 году

В планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОК "Юг", генерала-майора Андрея Ковальчука в интервью британскому каналу Sky News.

При этом генерал акцентировал, что будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.

"Крым - это обязательно - это только вопрос времени... Мы вернем каждый квадратный сантиметр нашей территории. Хотелось бы решить все вопросы в этом году. Но я верю, что в следующем году мы все доведем до логического завершения", - заявил Ковальчук.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого ВСУ нужны ресурсы.

Добавим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявил о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

По его словам, "зимой война в значительной степени стихнет", а вот после этого начнется завершение этого конфликта, выходом на первом этапе на границы страны по состоянию на 1991 год.

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