Включая Крым. Украина сама принимает решение о нанесении ударов в войне, - Держдеп

Соединенные Штаты Америки не диктуют Украине, какие целые ее силы должны поражать для защиты своей суверенной территории от российской агрессии. И это касается Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса, которого цитирует "Голосом Америки".

"США оказывают Украине помощь в области безопасности, оружие и запасы, необходимые ей... для защиты своей территории от российской агрессии, однако при этом Вашингтон не принимает решения о нанесении ударов от имени наших украинских партнеров", - заявил Нед Прайс.

Он акцентировал, что решения по нанесению ударов зависят от украинцев.

"Соединенные Штаты и другие страны мира никогда не признавали аннексию Россией части восточной Украины или аннексию Крыма. Крым - это Украина. Это не изменится. Мы предоставили нашим украинским партнерам именно то, что им нужно, чтобы противостоять угрозам там, где они бушуют наиболее яростно", - отметил Нед Прайс.

Тако он напомнил, что Вашингтон постепенно увеличивал объемы и характер помощи Украине в сфере безопасности - от "Стингеров" и "Джавелинов" до артиллерийских систем HIMARS и боевых машин "Брэдли" - которые нужны ВСУ для того, чтобы "атаковать российские позиции на суверенном украинском" земли".

"США никогда не поощряли и не позволяли нашим украинским партнерам наносить удары за пределы их границ. Все, что мы предоставляем Украине, предназначено для единой цели - ее самообороны... В конце концов именно наши украинские партнеры должны определить, как... и где использовать это оружие и боеприпасы для защиты своей суверенной территории", - подытожил Нед Прайс.

Напомним, что интересный материал по этой теме недавно опубликовало издание The New York Times. По данным журналистов, в администрации президента США Джо Байдена решили пересмотреть свою политику и теперь там рассматривают возможность помощи Украине в нанесении ударов по территории оккупированного Крыма.

Кроме того, в США заявили, что намерены сменить динамику войны России против Украины передачей новых пакетов военной поддержки украинцам.

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