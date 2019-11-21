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Зеленський ініціював закриту зустріч з родинами загиблих героїв Небесної сотні

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Зеленський запропонував також покликати на зустріч правоохоронні органи

Президент Володимир Зеленський у середині грудня проведе закриту зустріч з рідними загиблих герої Небесної сотні. Про це він повідомив родинам загиблих під час подій на Майдані після урочистої промови до Дня гідності і свободи.

Зеленський запропонував також покликати на зустріч правоохоронні органи.

"Я думаю, якщо ви зустрічалися з прем’єром, давайте через прем'єра зустрінемося всі разом. І ми можемо покликати правоохоронні органи на цю зустріч, бо я думаю будуть якісь питання відразу, щоб не відкладати. Одразу сядемо за круглий стіл. Давайте ми подивимося, коли ми можемо, і зустрінемося обов’язково. Я думаю, може в грудні знайдемо час, наприкінці чи в середні. Щоб ми були теж готові до зустрічі", - сказав він.

Зазначимо, що сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи.

РБК-Україна писало, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва в кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Також в центральному апараті Державного бюро розслідувань створено окремий підрозділ у справах Майдану.

Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодне зі справ Майдану не буде втрачено.

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