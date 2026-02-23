Буданов заинтриговал заявлением о мирных переговорах

По словам Буданова, такие войны, как агрессия РФ против Украины, не заканчиваются сами по себе. Есть два варианта: справедливое решение или же возвращение войны в более масштабных и опасных формах.

Поэтому внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые не просто остановят войну, а обезопасят украинцев от повторения российской агрессии, подчеркнул он.

"Не секрет, переговоры идут непросто. Но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить в мир. Надеюсь, что справедливость все же победит", - сказал руководитель ОП.

И сейчас Украина шаг за шагом приближается к результату благодаря дипломатическим усилиям и поддержке США и других партнеров, добавил Буданов. Однако, по его словам, мир без ответственности - это пауза в боевых действиях, но точно не решение проблемы.

"Мир без последствий для агрессора - это его приглашение к повторению в разных уголках мира и пример для всех авторитарных режимов: "нападай, убивай, разрушай, и ничего тебе за это не будет". С точки зрения глобальной безопасности это совершенно очевидно", - резюмировал он.

Переговоры Украины и РФ

В начале 2026 года между Украиной и РФ при посредничестве США активизировал диалог по завершению войны. В ОАЭ и Швейцарии уже состоялось несколько раундов переговоров.

После последнего раунда в Женеве сторонам удалось прийти к пониманию в военных вопросах, в частности по мониторингу возможного мира. Однако на политическом треке - пока прогресса нет. Главный вопрос - контроль над неоккупированным Донбассом.