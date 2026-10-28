ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Лаврова сделали неоднозначное заявление о переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби

16:46 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
У Лаврова сделали неоднозначное заявление о переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби Фото: заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В МИДе страны-агрессора неожиданно объявили, что Абу-Даби не обязательно будет местом переговоров насчет окончания войны в Украине. Хотя раньше говорили совсем другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, передает ТАСС.

Заявление Рябкова

Рябков назвал разговоры о встрече именно в Абу-Даби "преждевременными".

Он не подтвердил, что трехсторонние мирные переговоры между США, Россией и Украиной пройдут в Абу-Даби. Хотя ранее РФ уже обсуждала Абу-Даби как место их проведения.

"О переговорах в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Конечно, предварительное понимание, что в ближайшее время состоится такой контакт, и Абу-Даби как место его проведения также упоминалось, - все это так. Но в целом мы пока находимся на этапе подготовки" , - говорит он.

В то же время, об отмене переговоров Рябков не объявил.

Дипломат также заявил, что с администрацией Трампа идет плотный и интенсивный диалог. Россия якобы рассчитывает на усилия США в достижении "устойчивого урегулирования в Украине с учетом причин конфликта".

Что с датой переговоров

В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков почти в унисон выступили с заявлениями о дате мирных переговоров.

"Дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби в скором времени будет озвучена", - говорит Ушаков.

Также он не подтвердил, что переговоры намечены на 10 ноября.

Еще помощник Путина сказал, что европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине.

Песков выступил с подобным заявлением. По его словам, Кремль сообщит, когда станет известна дата "трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Вашингтона и Киева".

Ранее РБК-Украина писало, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться 10 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина хотела бы провести встречу с американской и российской командами в Абу-Даби до совместных переговоров США, Китая и России.

А премьер Польши Дональд Туск считает, что мирные переговоры в Абу-Даби состоятся 4 ноября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским