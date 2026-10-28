У Лаврова сделали неоднозначное заявление о переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби

В МИДе страны-агрессора неожиданно объявили, что Абу-Даби не обязательно будет местом переговоров насчет окончания войны в Украине. Хотя раньше говорили совсем другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябкова, передает ТАСС.

Заявление Рябкова

Рябков назвал разговоры о встрече именно в Абу-Даби "преждевременными".

Он не подтвердил, что трехсторонние мирные переговоры между США, Россией и Украиной пройдут в Абу-Даби. Хотя ранее РФ уже обсуждала Абу-Даби как место их проведения.

"О переговорах в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Конечно, предварительное понимание, что в ближайшее время состоится такой контакт, и Абу-Даби как место его проведения также упоминалось, - все это так. Но в целом мы пока находимся на этапе подготовки" , - говорит он.

В то же время, об отмене переговоров Рябков не объявил.

Дипломат также заявил, что с администрацией Трампа идет плотный и интенсивный диалог. Россия якобы рассчитывает на усилия США в достижении "устойчивого урегулирования в Украине с учетом причин конфликта".

Что с датой переговоров

В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков почти в унисон выступили с заявлениями о дате мирных переговоров.

"Дата трехсторонних переговоров в Абу-Даби в скором времени будет озвучена", - говорит Ушаков.

Также он не подтвердил, что переговоры намечены на 10 ноября.

Еще помощник Путина сказал, что европейцев не собираются приглашать за стол переговоров по Украине.

Песков выступил с подобным заявлением. По его словам, Кремль сообщит, когда станет известна дата "трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Вашингтона и Киева".