Поставки оружия и санкции: Зеленский раскрыл детали встречи с американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили поставки оружия и антироссийские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальное заявление украинского лидера в Telegram .

"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Благодарен за участие в конференции по восстановлению, а также в заседании коалиции желающих. Важно, что США присоединились к этому формату - впервые", - сообщил Зеленский.

По его словам, приоритетом Украины остается усиление противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Москва собирается выйти на применение тысячи дронов за одну атаку.

"Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики. Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к разным форматам, и, в частности, вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни", - отметил президент.

Он добавил, что отдельно обсудил с сенаторами дополнительные санкции против РФ и тех, кто оказывает Москве поддержку в ее войне против Украины.

"Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию не пустой. Спасибо за встречу и за совместную работу ради мира и безопасности", - подытожил украинский лидер.