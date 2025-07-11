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Поставки оружия и санкции: Зеленский раскрыл детали встречи с американскими сенаторами

Пятница 11 июля 2025 01:07
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Поставки оружия и санкции: Зеленский раскрыл детали встречи с американскими сенаторами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили поставки оружия и антироссийские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальное заявление украинского лидера в Telegram.

"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Благодарен за участие в конференции по восстановлению, а также в заседании коалиции желающих. Важно, что США присоединились к этому формату - впервые", - сообщил Зеленский.

По его словам, приоритетом Украины остается усиление противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Москва собирается выйти на применение тысячи дронов за одну атаку.

"Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики. Говорили и о продолжении поставок вооружения со стороны США и совместном производстве оружия. Мы готовы к разным форматам, и, в частности, вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни", - отметил президент.

Он добавил, что отдельно обсудил с сенаторами дополнительные санкции против РФ и тех, кто оказывает Москве поддержку в ее войне против Украины.

"Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию не пустой. Спасибо за встречу и за совместную работу ради мира и безопасности", - подытожил украинский лидер.

Законопроект о санкциях США против РФ

Напомним, сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь внесли законопроект о санкциях в конце апреля. По словам Грэма, президент США Дональд Трамп поддержал введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.

Позже издание Politico сообщило, что в законопроект были добавлены исключения в отношении отдельных товаров. Они касаются гуманитарной помощи и деятельности, связанной с разведкой США.

Подробнее о том, что включает законопроект и когда будет голосовать Конгресс США, читайте в материале РБК-Украина.

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