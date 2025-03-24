Зеленский ждет доклада Умерова о переговорах в Саудовской Аравии

Украина надеется, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут способствовать продвижению к реальному миру с Россией.

"Сегодня были совещания по дипломатической работе. Недавно я говорил с министром обороны Рустемом Умеровым. Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны - с представителями России. После того - снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также и нового доклада", - пояснил президент.

Он отметил, что Украине нужно движение к реальному миру и гарантированной безопасности.

"И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, кто хочет спокойствия в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги", - подчеркнул глава Украины.

Он подчеркнул, что Киев готов поддерживать каждую сильную инициативу, которая сделает дипломатию более результативной, а это, по его словам, означает, что надо давлением принуждать Россию к желанию закончить войну.

"И это санкции. И это поддержка Украины. И это международная координация. Мы готовим на эту неделю и предметную работу с нашими европейскими партнерами ради конкретных шагов по безопасности - совместных шагов по безопасности. Значительная часть Европы готова к конкретной работе по безопасности, и это очень хорошо. Я благодарю всех, кто с Украиной!", - подытожил Зеленский.