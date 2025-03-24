Зеленский ждет доклада Умерова о переговорах в Саудовской Аравии
Украина надеется, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут способствовать продвижению к реальному миру с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня были совещания по дипломатической работе. Недавно я говорил с министром обороны Рустемом Умеровым. Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны - с представителями России. После того - снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также и нового доклада", - пояснил президент.
Он отметил, что Украине нужно движение к реальному миру и гарантированной безопасности.
"И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, кто хочет спокойствия в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги", - подчеркнул глава Украины.
Он подчеркнул, что Киев готов поддерживать каждую сильную инициативу, которая сделает дипломатию более результативной, а это, по его словам, означает, что надо давлением принуждать Россию к желанию закончить войну.
"И это санкции. И это поддержка Украины. И это международная координация. Мы готовим на эту неделю и предметную работу с нашими европейскими партнерами ради конкретных шагов по безопасности - совместных шагов по безопасности. Значительная часть Европы готова к конкретной работе по безопасности, и это очень хорошо. Я благодарю всех, кто с Украиной!", - подытожил Зеленский.
Переговоры в Эр-Рияде
Напомним, сегодня стало известно, что Украина и США проведут новый раунд переговоров после встречи американцев с РФ.
Данными The New York Times сообщил, что на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, вчера сначала состоялся разговор между Украиной и США, а сегодня - между Вашингтоном и Москвой.
Мы сообщали, что в Офисе президента уже раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Тем временем у Путина также сделали первые заявления о новых переговорах РФ и США в Эр-Рияде.
Стоит также напомнить, что идя в президенты США Дональд Трамп говорил о намерении положить конец войне в Украине за 24 часа. Однако на сегодня прошло уже более двух месяцев с момента его вступления в должность, но работа над выполнением этого обещания продолжается.
РБК-Украина в своем материале подробнее рассказало об усилиях Трампа в вопросе завершения войны.
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