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Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале вторжения

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 20:42
Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале вторжения Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Киев еще до полномасштабного российского вторжения просил партнеров наладить контакт для переговоров России с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту Дмитрию Комарову.

На вопрос журналиста, планировал ли Зеленский связаться с российским диктатором Владимиром Путиным в начале полномасштабного российского вторжения, президент ответил, что хотел сделать это до вторжения, но не после.

"В эти дни (речь о днях вторжения – ред.)? Нет. Я до этого хотел и мы передавали сигналы и заказывали разговор. Я считал, что очень важно, чтобы он сказал лично Украине и украинцам, что не будет вторжения", - сообщил глава государства.

Он отметил, что неоднократно обращался к разным партнерам, чтобы они вышли с контактом на Россию.

"Мы заказывали (телефонный разговор с Путиным – ред.) несколько раз, но они были не готовы. Прямого разговора не было, но все лидеры говорили, что он не готов. Сейчас я не хочу с ним общаться", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, о событиях в Украине и мире в годовщину российского вторжения можете узнать - в материале РБК-Украина.

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