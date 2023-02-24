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В Воздушных силах рассказали, сколько в Украине пусковых установок IRIS-T

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Пятница 24 февраля 2023 22:10
В Воздушных силах рассказали, сколько в Украине пусковых установок IRIS-T Фото: система ПВО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время украинские военные имеют более десятка пусковых установок IRIS-T. Кроме того, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука журналисту Дмитрию Комарову.

"У нас больше десятка пусковых установок IRIS-T и будет еще. Готовим личный состав, который поедет в Германию на обучение на IRIS-T. И мы в этом месяце ожидаем еще пусковые установки", - сказал командующий Воздушными силами

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина нуждается в более ста зенитных ракетных комплексах для того, чтобы полностью оградить небо государства от атак россиян.

Также ранее мы писали, что Швеция в рамках нового пакета военной помощи для Украины будет поставлять системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

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