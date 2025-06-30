Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется

Глава государства рассказал, что провел совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым. В его ходе были детально обсуждены ключевые вопросы.

По словам Зеленского, он обсудил с военными фронт и Покровское направление. Под Покровском россияне сосредоточили большую группировку, там фиксируют много штурмов.

Также отдельно на совещании подняли вопрос Сумского направления. Еще неделю назад для украинских войск были определены специальные задачи и конкретные рубежи. По состоянию на сегодня они полностью выполнили поставленные задачи.

"Российский замысел наступления в Сумской области не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, действующего на направлении. Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается", - отметил президент.

Также в ходе совещания был детальный разговор об украинских дронах - финансировании, контрактах, производстве, поставках, дальних ударах и дрона-перехватчиках.

"Темп производства увеличиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", - добавил он.