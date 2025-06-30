Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется

Украинские воины срывают планы российских оккупантов по наступлению в Сумской области. Намерения РФ не реализуются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства рассказал, что провел совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым. В его ходе были детально обсуждены ключевые вопросы.
По словам Зеленского, он обсудил с военными фронт и Покровское направление. Под Покровском россияне сосредоточили большую группировку, там фиксируют много штурмов.
Также отдельно на совещании подняли вопрос Сумского направления. Еще неделю назад для украинских войск были определены специальные задачи и конкретные рубежи. По состоянию на сегодня они полностью выполнили поставленные задачи.
"Российский замысел наступления в Сумской области не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, действующего на направлении. Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается", - отметил президент.
Также в ходе совещания был детальный разговор об украинских дронах - финансировании, контрактах, производстве, поставках, дальних ударах и дрона-перехватчиках.
"Темп производства увеличиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и в дальнейшем обеспечено", - добавил он.
Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) написал, что украинские воины добились определенных успехов на севере Сумской области.
При этом 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.