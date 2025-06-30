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Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Понедельник 30 июня 2025 04:39
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Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW Фото: ВСУ продвинулись в двух районах (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украинские войска продвинулись на севере Сумской области и в районе Часова Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Северная ось

Согласно геолокационным данным, Силы обороны Украины недавно продвинулись к югу от Алексеевки в Сумской области.

Оккупационные войска атаковали на Сумском направлении, в том числе в районах Андреевки и в Яблоновки. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что украинские войска контратаковали между Яблоновкой и Храповщиной, а также в районе Андреевки.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Восток Украины

  • Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако успехов не добились. 28 и 29 июня оккупанты провели наступательные операции в районе Глубокого и в направлении Липцы, а также в районе Волчанска.
  • Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Строевки и Голубовки, а также возле Петропавловки, в районе Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного.
  • Боровое Направление. Оккупанты атаковали в районе Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки и Твердохлибово, а также в направлении Новосергиевки.
  • Лиманское направление. ВС РФ продолжили наступление, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Редкодуба, Зеленой Долины, Шандриголово, Ямполовки, Мирного, Торского и Серебрянского леса.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Донецкая область

29 июня российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако прогресса не добились. В то же время, украинские войска продвинулись в направлении Часова Яра.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что 29 июня на фронте зафиксировано 104 боестолкновения. Больше всего вражеских штурмов было на Покровском направлении.

Между тем, в Генштабе частично подтвердили результаты атаки по аэродрому Кировское во временно оккупированном Крыму. Сообщалось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" и вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28.

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