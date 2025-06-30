Зеленський про бої в Сумській області: російський задум про наступ не реалізується

Глава держави розповів, що провів нараду з військовими і міністром оборони Рустемом Умєровим. Під час неї було детально обговорено ключові питання.

За словами Зеленського, він обговорив із військовими фронт і Покровський напрямок. Під Покровськом росіяни зосередили велике угруповання, там фіксують багато штурмів.

Також окремо на нараді порушили питання Сумського напрямку. Ще тиждень тому для українських військ були визначені спеціальні завдання та конкретні рубежі. Станом на сьогодні вони повністю виконали поставлені завдання.

"Російський задум наступу в Сумській області не реалізується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. Також продовжуємо активні дії в рамках Курської операції. Уже майже 10 місяців мета операції забезпечується", - зазначив президент.

Також під час наради була детальна розмова про українські дрони - фінансування, контракти, виробництво, постачання, дальні удари та дрони-перехоплювачі.

"Темп виробництва збільшуємо. Найближчим часом буду говорити з керівниками Євросоюзу про додаткове фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - додав він.