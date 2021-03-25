У Держдепі США пояснили, чому до цих пір не відбулася розмова Байдена з Зеленським

Президент США Джо Байден досі не провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через те, що "дзвінок повинен бути прикріплений діями". При цьому в США очікують, що така розмова відбудеться найближчим часом.

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями... Це питання, що стоять на порядку денному США і України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху... Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - сказав Кент.

Раніше Washington Post повідомляв, що адміністрація Байдена відкладає його телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Також повідомлялося, що в посольстві США в Україні заявили, що адміністрація Байдена не висувала Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з Байденом. При цьому в США відзначили, що така розмова обов'язково відбудеться.