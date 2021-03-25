ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Держдепі США пояснили, чому до цих пір не відбулася розмова Байдена з Зеленським

Новость на русском → США, Четвер 25 березня 2021 10:50
У Держдепі США пояснили, чому до цих пір не відбулася розмова Байдена з Зеленським Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент США Джо Байден досі не провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через те, що "дзвінок повинен бути прикріплений діями". При цьому в США очікують, що така розмова відбудеться найближчим часом.

Про це в інтерв'ю "Голос Америки" повідомив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями... Це питання, що стоять на порядку денному США і України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху... Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - сказав Кент.

Раніше Washington Post повідомляв, що адміністрація Байдена відкладає його телефонну розмову з Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією і ряду реформ.

Також повідомлялося, що в посольстві США в Україні заявили, що адміністрація Байдена не висувала Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з Байденом. При цьому в США відзначили, що така розмова обов'язково відбудеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Джозеф Байден телефонный разговор
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"