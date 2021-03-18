США не висували умов Зеленському: розмова з Байденом обов'язково буде

Сполучені Штати Америки не висували президенту України Володимиру Зеленському умови для того, щоб відбулася телефонна розмова з президентом США Джо Байденом . Останньому ще потрібен час, але дзвінок обов'язково відбудеться.

"Дзвінок буде. Ми впевнені в цьому. Президент Байден чітко заявив про свою прихильність відносинам з усім світом і підтвердив, що є вірним другом України", - зазначив Лангенкамп.

За його словами, нинішня адміністрація США вже приділила багато уваги Україні. Він також нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен особисто зацікавлений у взаємодії з українською стороною. Протягом лютого він розмовляв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а міністр оборони США Ллойд Остін - з українським колегою Андрієм Тараном.

"Білий дім і Блінкен підтвердили прихильність суверенітету і територіальної цілісності України заявами з приводу 7-ї річниці незаконної анексії Криму. Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання взяти участь у Кримській платформі", - підкреслив Лангенкамп.

Крім того, допомога США не слабшає і 5 березня Вашингтон оголосив про черговий транш на 125 млн доларів для підтримки в сфері безпеки. Представник посольства зазначив, що новій адміністрації ще потрібен час, щоб облаштуватися, і прямо зараз президент Байден зосереджений на внутрішніх проблемах, в тому числі, на боротьбі з пандемією.

Він також заперечує, що США висували якісь вимоги президенту Зеленському.

"Україна є партнером, і відповідно до наших стосунків з усіма нашими партнерами ми не висуваємо вимог і не ставимо умов. Ми натхнені тим, що Зеленський в останні тижні робить рішучі дії проти шкідливих інтересів, які тягнуть Україну донизу", - додав він.