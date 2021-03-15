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Адміністрація Байдена відкладає розмову з Зеленський через низку очікувань, - WP

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 15 березня 2021 00:01
Адміністрація Байдена відкладає розмову з Зеленський через низку очікувань, - WP Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація нового президента США Джо Байдена відкладає його телефонну розмову з Володимиром Зеленським, очікуючи від президента України великих зусиль у боротьбі з корупцією та низки реформ. Це життєво важливо для стабілізації економіки та збереження незалежності України від РФ.

Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Видання нагадує, що минулого місяця у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой держсекретар США Ентоні Блінкен "підкреслив важливість збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією, реалізації верховенства закону та економічних реформ".

"Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році, пообіцявши боротися з олігархами, нечесними суддями та мафіозними мережами, які існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від СРСР. Але торік він відступив, звільнивши реформаторів з уряду та голову центрального банку, загальмувавши судові реформи та заходи проти олігархів", - йдеться в статті.

Також наголошується, що минулого тижня адміністрація США ввела санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, "посилаючи недвозначний меседж щодо своїх очікувань".

The Washington Post вважає, що Зеленський "намагається відповісти Байдену". Зокрема, згадуються санкції РНБО проти три телеканали, пов'язаних з проросійським олігархом Віктором Медведчуком, спроба провести судову реформу через парламент і кримінальні справи проти колишніх керівників "ПриватБанку".

Втім, пише американське видання, президент України має продемонструвати більшу прихильність цієї боротьби. Зокрема, наполягати на судовій реформі, відновити незалежність Нацбанку, виключити будь-які спроби послабити НАБУ, а також недвозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальні звинувачення проти нього.

"Пан Зеленський має можливість налагодити партнерство з паном Байденом, яке може вирішальним чином сприяти спробі Україні звільнитися від Росії і приєднатися до демократичного Заходу", - підсумовує The Washington Post.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Коломойського, звинувативши його в корупційних злочинах під час його роботи на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Також повідомлялося, що йому та членам його сім'ї заборонили в'їзд в США.

На американські санкції проти Коломойського відреагував Офіс президента України, подякувавши за допомогу в боротьбі з олігархами.

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