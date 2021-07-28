Зеленський і Байден підпишуть у США низку документів, - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США і зустрічі з американським лідером Джо Байденом підпишуть низку документів. Серед них партнерство в оборонній сфері та співпраця в космічній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"З метою належного забезпечення підготовки візиту Володимира Зеленського до США заступник керівника офісу президента (Роман Машовець - ред.) обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документи присвячені оборонному партнерству, проєктам у сфері досліджень, розробкам, випробуванням і оцінці, а також співпраці в космічній галузі.

"Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів в рамках візиту Глави Української держави до Вашингтона", - підкреслюється в заяві.

Підготовку візиту Зеленського до США Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками американського посольства в Україні.