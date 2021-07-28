Зеленский и Байден подпишут в США ряд документов, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США и встречи с американским лидером Джо Байденом подпишут ряд документов. Среди них партнерство в оборонной сфере и сотрудничество в космической области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"С целью надлежащего обеспечения подготовки визита Владимира Зеленского в США заместитель руководителя Офиса президента (Роман Машовец - ред.) обсудил завершение проработки трех двусторонних документов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы посвящены оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, разработкам, испытаниям и оценке, а также сотрудничеству в космической отрасли.
"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон", - подчеркивается в заявлении.
Подготовку визита Зеленского в США Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями американского посольства в Украине.
Напомним, 21 июля пресс-служба Белого дома назвала дату визита президента Украины в США - 30 августа.
В Офисе президента перенос даты визита Зеленского в США назвали "рабочей ситуацией".