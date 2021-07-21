ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Зеленського назвали перенесення візиту в США на кінець серпня "робочою ситуацією"

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 21:01
У Зеленського назвали перенесення візиту в США на кінець серпня "робочою ситуацією" Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Білий дім сьогодні офіційно запросив президента України Володимира Зеленського зустрітися з президентом США Джо Байденом наприкінці серпня, хоча спочатку візит планувався на липень. Таке перенесення дати є "робочою ситуацією".

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар українського президента Сергій Никифоров.

До цього українські ЗМІ повідомляли, що зустріч Зеленського з Байденом планувалося провести до Дня Незалежності, однак сьогодні Білий дім назвав дату - 30 серпня.

"Це ж США запрошує Україну. Хто сказав, що візит мав обов'язково відбутися в липні чи до Дня Незалежності? Для нас ситуація робоча", - пояснив Никифоров.

Нагадаємо, на початку червня Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Міністр закордонних справ України говорив, що зустріч лідерів двох держав планується на кінець липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Володимир Зеленський Джозеф Байден визит Білий дім
NEWS
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
Держдеп про візит Зеленського до США: будемо ставити амбітну повістку
DAILY
Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу