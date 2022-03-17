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Зеленський про артудар Росії по Чернігову і бомбардування Маріуполя: "серце розривається"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський висловився про цинічні Російські обстріли й удари по мирних громадянах в Маріуполі та Чернігові в середу, 16 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"У Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом. Уявіть собі - 10 загиблих...

У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей", - розповів президент.

В результаті бомбардування будівлю було зруйновано, а кількість загиблих все ще встановлюється.

"Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З нашою Донецькою областю", - каже Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням вночі 17 березня

Раніше повідомлялося, що в середу вранці російські окупанти з важкої артилерії обстріляли людей в черзі за хлібом. В результаті кількість загиблих збільшилася до 13 мирних громадян.

Нагадаємо також, що в Маріуполі з двох сторін драматичного театру, який бомбили російські війська, були на асфальті попереджувальні написи "Діти".

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Володимир ЗеленськийМаріупольЧернігівВійна Росії проти України