Зеленський про артудар Росії по Чернігову і бомбардування Маріуполя: "серце розривається"

Президент України Володимир Зеленський висловився про цинічні Російські обстріли й удари по мирних громадянах в Маріуполі та Чернігові в середу, 16 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.
"У Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом. Уявіть собі - 10 загиблих...
У блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей", - розповів президент.
В результаті бомбардування будівлю було зруйновано, а кількість загиблих все ще встановлюється.
"Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З нашою Донецькою областю", - каже Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням вночі 17 березня
Раніше повідомлялося, що в середу вранці російські окупанти з важкої артилерії обстріляли людей в черзі за хлібом. В результаті кількість загиблих збільшилася до 13 мирних громадян.
Нагадаємо також, що в Маріуполі з двох сторін драматичного театру, який бомбили російські війська, були на асфальті попереджувальні написи "Діти".
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