Кількість жертв російського обстрілу в Чернігові збільшилася до 13
У Чернігові кількість загиблих мирних громадян в одному зі спальних районів міста в результаті обстрілу військами РФ з важкої артилерії вранці 16 березня збільшилася до 13 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
За даними оперативного командування "Північ", окупанти в середу близько десятої ранку били по Чернігову з важкої артилерії, швидше за все - використовували "Гради".
В результаті ударів загинули цивільні, які стояли в черзі за хлібом.
"Кількість загиблих зросла до 13", - розповів голова поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський.
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти мають намір відновити наступ на Чернігів.
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