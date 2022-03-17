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Знали, куди б'ють: на тротуарі біля театру в Маріуполі були написи "діти"

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Четвер 17 березня 2022 00:33
Знали, куди б'ють: на тротуарі біля театру в Маріуполі були написи "діти" Театр у Маріуполі (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Попереджувальні написи "Діти" були нанесені на асфальтовому покритті тротуару з двох сторін Маріупольського театру. Про це свідчать опубліковані супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На тротуарі біля Маріупольського театру великими літерами було написано слово "Діти". Написи чітко видно на нових супутникових знімках від Maxar Technologies. Судячи з дати знімків, в понеділок позначення біля театру вже були присутні.

У міськраді Маріуполя заявили, що, попри це, російські війська цілеспрямовано і цинічно знищили драматичний театр в центрі міста. За попередньою інформацією літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців. Кількість жертв поки невідома.

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