UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об артударе России по Чернигову и бомбежке Мариуполя: "сердце разрывается"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о циничных российских обстрелах и ударах по мирным гражданам в Мариуполе и Чернигове в среду, 16 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"В Чернигове оккупанты обстреляли мирных людей, которые просто стояли в очереди за хлебом. Представьте себе - 10 погибших...

В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре города. Там укрывались от обстрелов сотни людей", - рассказал президент.

В результате бомбежки здание было разрушено, а количество погибших все еще устанавливается.

"Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С нашей Донецкой областью", - говорит Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением ночью 17 марта

Ранее сообщалось, что в среду утром российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли людей в очереди за хлебом. В результате количество погибших увеличилось до 13 мирных граждан.

Напомним также, что в Мариуполе с двух сторон Драматического театра, который бомбили российские войска, были на асфальте предупреждающие надписи "Дети".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМариупольЧерниговВойна России против Украины