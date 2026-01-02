ua en ru
Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

Пятница 02 января 2026 14:40
Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой. Поручил ему прорабатывать вопрос необходимых изменений в Силах обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Палиса доложил о подготовке к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках "коалиции решительных" на уровне лидеров.

По словам президента, военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности.

"Также Павел прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - сообщил глава государства.

Кроме того, готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны Украины в полномасштабной войне.

"Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами", - добавил Зеленский.

Смена командующего воздушного командования "Юг"

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с российскими обстрелами Одессы, которые усилились в декабре.

По его словам, сейчас государство усиливает ПВО и был обсужден вопрос о замене командования.

В частности, на место командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко уже ищут другую кандидатуру.

К тому же, как сообщил Зеленский, уже подано несколько кандидатур и соответствующее решение готовится.

