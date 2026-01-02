ua en ru
Зеленський анонсував зміни у Силах оборони України

П'ятниця 02 січня 2026 14:40
UA EN RU
Зеленський анонсував зміни у Силах оборони України Фото: президент України Володимир Зеленський та заступник голови Офісу президента Павло Паліса (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з заступником голови Офісу президента Павлом Палісою. Доручив йому опрацьовувати питання необхідних змін у Силах оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, Паліса доповів про підготовку до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах "коаліції рішучих" на рівні лідерів.

За словами президента, військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки.

"Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - повідомив глава держави.

Окрім того, готується модернізація військової освіти з врахуванням досвіду оборони України в повномасштабній війні.

"Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами", - додав Зеленський.

Зміна командувача повітряного командування "Південь"

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з російськими обстрілами Одеси, які посилилися в грудні.

За його словами, наразі держава посилює ППО та було обговорено питання щодо заміни командування.

Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка вже шукають іншу кандидатуру.

До того ж, як повідомив Зеленський, вже подано кілька кандидатур і відповідне рішення готується.

Володимир Зеленський Збройні сили України Офіс президента
