Зеленский: уже есть кандидатуры на нового командующего ПвК "Юг", готовим решение

Уже подано несколько кандидатур на должность командующего воздушного командования "Юг", и соответствующее решение готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, во время совещания подробно обсудили ситуацию на фронте на всех направлениях, а также состояние противовоздушной обороны и прикрытия украинских регионов, в частности Одесской области.

"Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ПвК "Юг". Готовим решение", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в последние недели Россия существенно увеличила интенсивность атак, что привело к росту потерь оккупантов.

"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично - нашими ответными действиями", - отметил он.

Отдельно на Ставке заслушали доклады по дальнобойным ударам, а также потребностям и обеспечению Сил обороны Украины. Особое внимание уделили вопросам ПВО и эффективности защиты фронта и тыловых регионов.