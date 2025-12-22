ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: уже есть кандидатуры на нового командующего ПвК "Юг", готовим решение

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 19:30
UA EN RU
Зеленский: уже есть кандидатуры на нового командующего ПвК "Юг", готовим решение Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Уже подано несколько кандидатур на должность командующего воздушного командования "Юг", и соответствующее решение готовится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, во время совещания подробно обсудили ситуацию на фронте на всех направлениях, а также состояние противовоздушной обороны и прикрытия украинских регионов, в частности Одесской области.

"Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ПвК "Юг". Готовим решение", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в последние недели Россия существенно увеличила интенсивность атак, что привело к росту потерь оккупантов.

"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично - нашими ответными действиями", - отметил он.

Отдельно на Ставке заслушали доклады по дальнобойным ударам, а также потребностям и обеспечению Сил обороны Украины. Особое внимание уделили вопросам ПВО и эффективности защиты фронта и тыловых регионов.

Обстрел Одессы

В последние недели российские войска существенно усилили атаки на Одессу и Одесскую область, нанося удары почти ежедневно.

В частности, в ночь на субботу, 13 декабря, регион подвергся одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. Оккупанты массированно применили ракеты и дроны, прицельно ударяя по энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить область без света и тепла.

В результате ударов Одесса оставалась без электроснабжения около пяти дней, а город Арциз, по словам мэра, может быть обесточен до 26 декабря. Кроме этого, 14 декабря враг атаковал мост в Затоке 20 дронами, а 18 декабря обстрелял переправу вблизи села Маяки. Из-за повреждений 19 декабря в Одесской ОГА сообщили о перекрытии движения грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса - Рени".

Также вечером 19 декабря российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, что привело к разрушениям и другим серьезным последствиям.

На фоне этих событий Зеленский анонсировал изменения в военном командовании. В частности, на место командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Одесса Война в Украине
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ