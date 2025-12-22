Зеленский: уже есть кандидатуры на нового командующего ПвК "Юг", готовим решение
Уже подано несколько кандидатур на должность командующего воздушного командования "Юг", и соответствующее решение готовится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По его словам, во время совещания подробно обсудили ситуацию на фронте на всех направлениях, а также состояние противовоздушной обороны и прикрытия украинских регионов, в частности Одесской области.
"Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ПвК "Юг". Готовим решение", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что в последние недели Россия существенно увеличила интенсивность атак, что привело к росту потерь оккупантов.
"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично - нашими ответными действиями", - отметил он.
Отдельно на Ставке заслушали доклады по дальнобойным ударам, а также потребностям и обеспечению Сил обороны Украины. Особое внимание уделили вопросам ПВО и эффективности защиты фронта и тыловых регионов.
Обстрел Одессы
В последние недели российские войска существенно усилили атаки на Одессу и Одесскую область, нанося удары почти ежедневно.
В частности, в ночь на субботу, 13 декабря, регион подвергся одной из самых масштабных атак с начала полномасштабной войны. Оккупанты массированно применили ракеты и дроны, прицельно ударяя по энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить область без света и тепла.
В результате ударов Одесса оставалась без электроснабжения около пяти дней, а город Арциз, по словам мэра, может быть обесточен до 26 декабря. Кроме этого, 14 декабря враг атаковал мост в Затоке 20 дронами, а 18 декабря обстрелял переправу вблизи села Маяки. Из-за повреждений 19 декабря в Одесской ОГА сообщили о перекрытии движения грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса - Рени".
Также вечером 19 декабря российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, что привело к разрушениям и другим серьезным последствиям.
На фоне этих событий Зеленский анонсировал изменения в военном командовании. В частности, на место командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.