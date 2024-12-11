Зеленский анонсировал замены в дипломатическом корпусе

В Украине готовят изменения в дипломатическом корпусе. В частности, будут назначены новые послы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, он провел сегодня несколько важных совещаний.
"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим", - рассказал Зеленский.
Он уточнил, что сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности послов Украины и "есть сильные предложения".
Напомним, только в сентябре в Украине сменили министра иностранных дел.
Верховная Рада уволила с должности главы МИД Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с 4 марта 2020 года.
При этом вместо Кулебы министром иностранных дел Рада решила назначить Андрея Сибигу. Он был заместителем главы МИД.
Более детально о Сибиге - в материале РБК-Украина.
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