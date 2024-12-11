Зеленский анонсировал замены в дипломатическом корпусе

По словам главы государства, он провел сегодня несколько важных совещаний.

"Вместе с министром иностранных дел Украины Сибигой мы готовим уже вскоре замены в дипломатическом корпусе. Через полторы недели представим", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что сейчас продолжаются собеседования с кандидатами на должности послов Украины и "есть сильные предложения".