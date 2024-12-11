Зеленський анонсував заміни у дипломатичному корпусі

Новий міністр закордонних справ

Нагадаємо, лише у вересні в Україні змінили міністра закордонних справ.

Верховна Рада звільнила з посади главу МЗС Дмитра Кулебу, який очолював відомство з 4 березня 2020 року.

При цьому замість Кулеби міністром закордонних справ Рада вирішила призначити Андрія Сибігу. Він був заступником глави МЗС.

Більш детально про Сибігу - у матеріалі РБК-Україна.

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