Зеленський анонсував заміни у дипломатичному корпусі

В Україні готують зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, будуть призначені нові посли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, він провів сьогодні кілька важливих нарад.
"Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижні представимо", - розповів Зеленський.
Він уточнив, що зараз тривають співбесіди з кандидатами на посади послів України і "є сильні пропозиції".
Нагадаємо, лише у вересні в Україні змінили міністра закордонних справ.
Верховна Рада звільнила з посади главу МЗС Дмитра Кулебу, який очолював відомство з 4 березня 2020 року.
При цьому замість Кулеби міністром закордонних справ Рада вирішила призначити Андрія Сибігу. Він був заступником глави МЗС.
Більш детально про Сибігу - у матеріалі РБК-Україна.
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