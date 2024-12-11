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Зеленський анонсував заміни у дипломатичному корпусі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні готують зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, будуть призначені нові посли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, він провів сьогодні кілька важливих нарад.

"Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижні представимо", - розповів Зеленський.

Він уточнив, що зараз тривають співбесіди з кандидатами на посади послів України і "є сильні пропозиції".

Новий міністр закордонних справ

Нагадаємо, лише у вересні в Україні змінили міністра закордонних справ.

Верховна Рада звільнила з посади главу МЗС Дмитра Кулебу, який очолював відомство з 4 березня 2020 року.

При цьому замість Кулеби міністром закордонних справ Рада вирішила призначити Андрія Сибігу. Він був заступником глави МЗС.

Більш детально про Сибігу - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийМЗС УкраїниАндрій Сибіга