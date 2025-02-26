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Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и так далее. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США", - рассказал президент. 

При этом, по его словам, соглашение о редкоземельных металлах, которое планируют заключить Украина и США, предусматривает возмещение 50% доходов. Также Украина должна разобраться с лицензиями и провести аудит.

"50% (доходов Украины с продажи редкоземельных ресурсов - ред.) идет в фонд. Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", - уточнил он. 

Соглашение о редкоземах

Напомним, Украина и США сейчас договариваются о заключении соглашения по редкоземельным металлам.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что такое соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, в котором управленческие и экономические права будут иметь США.

По предварительным данным, Украина должна будет вносить в такой фонд 50% прибыли с продажи редкоземельных ресурсов, нефти и газа.

Вчера, 25 февраля, стало известно, что Украина и США согласовали детали такой сделки.

Более детально о соглашении между Украиной и США - в материале РБК-Украина.

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