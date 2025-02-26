Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде

"Наступна угода буде більш серйозною і складною - наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США", - розповів президент.

При цьому, за його словами, угода про рідкісноземельні метали, яку планують укласти Україна і США, передбачає відшкодування 50% доходів. Також Україна має розібратися з ліцензіями та провести аудит.

"50% (доходів України з продажу рідкісноземельних ресурсів - ред.) іде у фонд. Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", - уточнив він.