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Зеленський анонсував ще одну угоду з США: про що вона буде

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати з США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу.

"Наступна угода буде більш серйозною і складною - наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо. Наступна угода матиме обов'язкову ратифікацію в парламенті України, я не знаю про Конгрес США", - розповів президент.

При цьому, за його словами, угода про рідкісноземельні метали, яку планують укласти Україна і США, передбачає відшкодування 50% доходів. Також Україна має розібратися з ліцензіями та провести аудит.

"50% (доходів України з продажу рідкісноземельних ресурсів - ред.) іде у фонд. Наступні угоди будуть говорити, як може працювати партнерство", - уточнив він.

 

Угода про рідкісноземи

Нагадаємо, Україна та США зараз домовляються про укладення угоди щодо рідкісноземельних металів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що така угода передбачає створення інвестиційного фонду, в якому управлінські та економічні права матимуть США.

За попередніми даними, Україна повинна буде вносити в такий фонд 50% прибутку з продажу рідкісноземельних ресурсів, нафти і газу.

Учора, 25 лютого, стало відомо, що Україна та США погодили деталі такої угоди.

Більш детально про угоду між Україною і США - в матеріалі РБК-Україна.

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