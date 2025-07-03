FT назвало возможную дату телефонного разговора Зеленского и Трампа

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп обсудят, завтра, 4 июля, приостановление военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansal Times (FT).

Также отмечается, что время переговоров обоих лидеров может измениться .

Как напоминает FT, в среду, 2 июля, Украина вызвала высокопоставленного дипломата США после неожиданного решения Пентагона прекратить поставки некоторых современных систем вооружения. В частности президент Украины лоббировал покупку американских оборонных ракет Patriot во время встречи на саммите НАТО, которую Трамп называл "очень приятной".

По словам лиц, знакомых с ситуацией, во время переговоров Зеленский и Трамп обсудят:

Приостановление помощи США Украине

Накануне появилась информация о приостановлении поставок военной поддержки Киеву со стороны Вашингтона. Позже Белый дом это подтвердил и объяснил решение тем, что на первом месте должны быть интересы США.

СМИ рассказывали, что речь идет именно о поставках артиллерийских снарядов, ракет Stinger, ракет для Patriot и не только.

Как отмечал Зеленский, Украина уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно деталей ситуации.

Politico, в свою очередь, писало, что президент Украины и его американский коллега могут провести телефонный разговор на фоне приостановления помощи США.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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