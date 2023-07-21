Зеленский анонсировал переговоры с Эрдоганом и раскрыл темы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Сегодня вечером планирую провести переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Черноморский регион, продовольственная безопасность, другие важные темы", - рассказал Зеленский.

Отметим, что переговоры Зеленского с Эрдоганом пройдут после выхода России из "зерновой сделки", в которой также участвовала и Анкара.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зерновой сделки", которая позволяет экспортировать украинское продовольствие по Черному морю. Чиновник пожаловался, что требования РФ якобы не выполняют.

В ответ на такие действия президент Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить украинский экспорт без участия России. Сейчас в Кабмине разрабатывают детальный план зерновых перевозок.

При этом Эрдоган сегодня заявил, что планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он хочет обсудить продление "зерновой сделки".