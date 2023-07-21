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Зеленський анонсував переговори з Ердоганом та розкрив теми

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Київ, П'ятниця 21 липня 2023 19:21
Зеленський анонсував переговори з Ердоганом та розкрив теми Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський планує сьогодні, 21 липня, провести переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Сьогодні ввечері планую провести переговори з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми", - розповів Зеленський.

Зазначимо, що переговори Зеленського з Ердоганом відбудуться після виходу Росії із "зернової угоди", в якій також брала участь і Анкара.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, на цьому тижні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна виходить із "зернової угоди", яка дозволяє експортувати українське продовольство Чорним морем. Чиновник поскаржився, що вимоги РФ нібито не виконують.

У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. Наразі у Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.

При цьому Ердоган сьогодні заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".

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