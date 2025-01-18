Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Український президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції Ради національної безпеки й оборони України. Вони будуть направлені на тих, хто йде проти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що вже готуються нові рішення по санкціях.

"Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО - завтра буде указ", - сказав президент.