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Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Україна, Субота 18 січня 2025 19:46
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Зеленський анонсував нові санкції РНБО Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції Ради національної безпеки й оборони України. Вони будуть направлені на тих, хто йде проти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що вже готуються нові рішення по санкціях.

"Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО - завтра буде указ", - сказав президент.

Санкції України проти РФ

Нагадаємо, що на початку жовтня минулого року президент Володимир Зеленський ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у Росії.

А у вересні глава держави ввів санкції проти шістьох фізичних осіб і більше ніж 40 юридичних осіб із РФ, Ірану та Китаю.

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