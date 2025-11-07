Зеленский анонсировал массовое производство аналогов дронов Mavic
Украина запускает массовое производство беспилотников, которые станут альтернативой популярным дронам Mavic.
Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Дальше Mavic. Очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, они проплачиваются, у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены", - заявил он.
По словам Зеленского, в ближайшее время будет запущено масштабное производство аналогов.
"Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться финансируемые соответствующие контракты", - добавил он.
Что такое Mavic
Mavic - это популярная линейка небольших четырехроторных беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), которые производит китайская компания DJI. Эти дроны в первую очередь были разработаны для высококачественной аэрофото- и видеосъемки благодаря своей компактности и передовым камерам.
На сегодня модельный ряд Mavic включает три основные категории: Mini, Air и Mavic 3, каждая из которых предлагает разный баланс портативности и профессиональных возможностей.
Однако, во время полномасштабной российско-украинской войны, эти гражданские дроны приобрели новое, боевое назначение. DJI Mavic стали одними из самых распространенных инструментов разведки на передовой. Они используются для разведки территории, корректировки огня артиллерии, а также для сброса импровизированных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Украина активно работает над замещением импортируемых дронов DJI Mavic собственными разработками, наращивая объемы их производства. Как результат этой инициативы, первые тысячи отечественных беспилотников, которые являются функциональными аналогами популярных китайских моделей, уже были переданы на передовую.
Кроме того, ранее Зеленский сообщал, что Китай резко сократил поставки дронов Mavic и комплектующих в Украину и страны Запада, одновременно значительно нарастив экспорт в Россию.