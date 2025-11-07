Зеленський анонсував масове виробництво аналогів дронів Mavic
Україна запускає масове виробництво безпілотників, які стануть альтернативою популярним дронам Mavic.
Про це оголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Далі Mavic. Дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є, вони проплачуються, у нас все це працює. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені", - заявив він.
За словами Зеленського, найближчим часом буде запущено масштабне виробництво аналогів.
"Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись фінансовані відповідні контракти", - додав він.
Що таке Mavic
Mavic - це популярна лінійка невеликих чотирироторних безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів), які виготовляє китайська компанія DJI. Ці дрони першочергово були розроблені для високоякісної аерофото- та відеозйомки завдяки своїй компактності та передовим камерам.
На сьогодні модельний ряд Mavic включає три основні категорії: Mini, Air і Mavic 3, кожна з яких пропонує різний баланс портативності та професійних можливостей.
Проте, під час повномасштабної російсько-української війни, ці цивільні дрони набули нового, бойового призначення. DJI Mavic стали одними з найбільш поширених інструментів розвідки на передовій. Вони використовуються для розвідування території, коригування вогню артилерії, а також для скидання імпровізованих боєприпасів.
Раніше повідомлялося, що Україна активно працює над заміщенням імпортованих дронів DJI Mavic власними розробками, нарощуючи обсяги їхнього виробництва. Як результат цієї ініціативи, перші тисячі вітчизняних безпілотників, які є функціональними аналогами популярних китайських моделей, вже були передані на передову.
Окрім того, раніше Зеленський повідомляв, що Китай різко скоротив постачання дронів Mavic та комплектуючих до України й країн Заходу, водночас значно наростивши експорт до Росії.