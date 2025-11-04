ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина заменяет DJI Mavic: новые украинские дроны поступили на фронт

Украина, Вторник 04 ноября 2025 03:10
UA EN RU
Украина заменяет DJI Mavic: новые украинские дроны поступили на фронт Иллюстративное фото: Украина наладила массовое производство дронов вместо китайских Mavic (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Украина наращивает производство собственных дронов, чтобы заменить китайские DJI Mavic. Первые тысячи украинских моделей уже поступили на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Forbes.

Украинская оборонная промышленность добилась значительного прогресса в производстве беспилотников и приступила к масштабному внедрению отечественных моделей, которые постепенно заменяют популярные DJI Mavic китайского производства.

Квадрокоптеры серии Mavic компании DJI долгое время считались эталоном среди гражданских дронов благодаря компактности, камерам высокого качества и интеллектуальным системам управления.

Однако после того, как DJI запретила поставки своей продукции в Украину, вопрос замены стал критически важным. Кроме того, использование этих дронов создает риски безопасности, ведь они могут передавать технические данные производителю, что в условиях войны неприемлемо.

В ответ украинские инженеры разработали ряд альтернативных моделей. Среди них — Yautja ("Shmavik") от компании Ukropter, обладающий увеличенной дальностью полета, устойчивостью к помехам и повышенной надежностью.

Еще одна разработка — дрон Zoom от Frontline Robotics, созданный специально для условий интенсивной радиоэлектронной борьбы. Он оснащен системой визуальной навигации на базе искусственного интеллекта, позволяющей находить маршрут даже при потере GPS, и способен возвращаться к оператору при потере связи.

Эксперты отмечают, что хотя некоторые компоненты пока остаются импортными, доля украинских деталей быстро растет. Frontline Robotics утверждает, что только 15% элементов в их дронах поступают из Китая.

При этом отечественные компании уже наладили выпуск ключевых узлов — двигателей, аккумуляторов, контроллеров и тепловизоров. Завод Motor-G, например, производит свыше 100 тысяч двигателей в месяц, обеспечивая бесперебойные поставки для фронта.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе в Украину прибудет американская делегация для обсуждения соглашения о совместном производстве дронов.

Отметим, что европейские государства обсуждают возможность расширения мандата агентства Frontex, чтобы оно могло участвовать в мониторинге воздушного пространства и обеспечении безопасности критически важной инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Только в отдельных регионах: в "Укрэнерго" дали график отключения света на 4 ноября
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа