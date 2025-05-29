Китай блокирует продажу дронов "Mavic" Украине, но поставляет их России, - Bloomberg

Китай резко сократил поставки дронов "Mavic" и их комплектующих в Украину и страны Запада, зато наращивает экспорт в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, во время общения с журналистами украинский президент Владимир Зеленский отметил, что китайский дрон "Mavic" открыт для россиян, но закрыт для украинцев.

Зеленский пояснил, что Китай прекратил продажу дронов Киеву и другим европейским странам, продолжая поставки в Россию и даже заметил, что на российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители.

"Mavic" - это популярный квадрокоптер, который обычно используется для аэрофотосъемки, но его можно адаптировать для перевозки взрывчатки.

Как известно, на поле боя "Mavic" можно использовать как для наблюдения, так и для атаки на вражеские цели.

Издание отмечает, что сейчас дроны стали центральным элементом войны в Украине, кардинально изменив тактику, которую обе стороны используют на передовой, благодаря своей способности ограничивать наступательные маневры.

Анонимный европейский чиновник заявил, что замечания Зеленского соответствуют его собственным оценкам.