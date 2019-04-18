ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський анонсував зустріч з олігархами

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 21:57
Зеленський анонсував зустріч з олігархами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Серед законопроектів партії Зеленського є законопроект "Про амністію капіталу"

В команді кандидата Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна рада підтримає законопроект "Про амністію капіталу". Про це повідомив кандидат на пост президента в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

Кандидат зазначив, що готовий зустрітися з олігархами України.

"Серед наших законопроектів є законопроект "Про амністію капіталу". Що стосується олігархів, я готовий до цієї зустрічі з великим бізнесом. Я думаю, що відсоток вони можуть більший пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди. І правила повинні бути для всіх однакові. Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося. Ми хочемо детінізації капіталу. Головне питання чи підтримає Верховна рада цей законопроект", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів, що він не часто бачиться з олігархом Ігорем Коломойським, а спілкування в основному стосується бізнесу.

Нагадаємо, за даними розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", Зеленський літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше, одинадцять разів.

Згідно з інформацією журналістів, Зеленський літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим, Ігорем і Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем. У кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який став головним юридичним радником його кампанії на виборах президента 2019.

У команду Зеленського увійшов кандидат у міністри оборони Гриценка Зеленський представив команду
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленськийолигархи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся