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Зеленский анонсировал встречу с олигархами

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 21:57
Зеленский анонсировал встречу с олигархами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Среди законопроектов партии Зеленского есть законопроект "Об амнистии капитала"

В команде кандидата Владимира Зеленского надеются, что Верховная рада поддержит законопроект "Об амнистии капитала". Об этом сообщил кандидат на пост президента в ефире программы "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

Кандидат отметил, что готов встретиться с олигархами Украины.

"Среди наших законопроектов является законопроект "Об амнистии капитала". Что касается олигархов, я готов к этой встрече с большим бизнесом. Я думаю, что процент они могут больший пожертвовать Украине, которая дала им миллиарды. И правила должны быть для всех одинаковые. Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся. Мы хотим детенизации капитала. Главный вопрос поддержит ли Верховная рада этот законопроект", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал, что он не часто видится с олигархом Игорем Коломойским, а общение в основном касается бизнеса. 

Напомним, по данным расследования журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", Зеленский летал в Женеву (Швейцария), когда там жил олигарх Игорь Коломойский, по меньшей мере, одиннадцать раз.

Согласно информации журналистов, Зеленский летал на частных самолетах с бизнес-партнерами Коломойского - Геннадием Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами и Тимуром Миндичем. В каждой второй поездке Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который стал главным юридическим советником его кампании на выборах президента 2019.

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