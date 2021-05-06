Блінкен в Україні. Всі подробиці візиту держсекретаря США до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні з візитом у Києві. Очікуються зустрічі протягом дня з вищим керівництвом України - президентом, прем'єр-міністром, главою МЗС.

Більш детально про те, як проходить візит Блінкена до Києва - в матеріалі РБК-Україна.

Нардепи попросили підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО

Блінкен провів зустріч з головою Верховної ради та головами фракцій парламенту. В переговорах взяли участь також новопризначена заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер.

Нардепи звернулися з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною.

Окрім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи.

Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні - Крістіну Квін як посла на постійній основі.

Блінкен зустрівся з главою МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали взаємодію України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

Він також зазначив, важливість того, що "Блінкен здійснює перший візит в цю частину Європи саме в Україну".

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Програма візиту до Києва

9:20 - зустріч з депутатами Верховної Ради;

9:40 - зустріч з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

10:10 - Блінкен візьме участь у покладанні квітів у пам'ять про конфлікт на Донбасі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та митрополитом Епіфанієм;

10:20 - Блінкен разом з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир;

10:45 - зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;

11:55 - спільна прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським;

12:30 - Зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем;

15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з реформи та боротьби з корупцією;

16:15 - Блінкен візьме участь у віртуальній зустрічі посольства США в Києві.

У Києві можуть обмежити рух через візит Блінкена

В Управлінні держохорони повідомили, що на час візиту Блінкена можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста.

Блінкен прилетів в Україну

Літак держсекретаря США Ентоні Блінкена після півночі 6 травня приземлився в аеропорту "Бориспіль"

"У Києві приземлився... Це буде важлива можливість обговорити триваючу агресію Росії, підкреслити необхідність збереження темпів реформ і зосередження уваги на них з нашими українськими партнерами", - написав Блінкен в Twitter.