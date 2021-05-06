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Зеленський запросив Байдена відвідати Україну в цьому році

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 12:54
Зеленський запросив Байдена відвідати Україну в цьому році Фото: президент України Володимир Зеленський чекає, що Байден зможе відвідати Україну в цьому році (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну в цьому році. Поки невідомо в якому форматі може відбутися така зустріч.

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Так, я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в цьому році. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч - це залежить від двох країн. Зараз запрошення президент США від нашої країни отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн ", - заявив Зеленський.

У свою чергу Блінкен зазначив, що зараз Байден не робить ніяких міжнародних візитів через пандемію COVID-19. При цьому запевнив, що як тільки зможе, відвідає Україну.

"Я вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся. Особливо після того, як ми мали дуже гарну дискусію з вами. Ми знайдемо відповідне час, щоб приїхати в Україну. Президент вже чотири місяці в офісі, але найближчим часом можливо він зможе з візитом виїжджати зі країни і повернеться в Україну, коли зможе ", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування тридцятої річниці Незалежності і для участі в саміті Кримської платформи.

На початку квітня між Байденом і Зеленським відбувся перший телефонну розмову.

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