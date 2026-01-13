Зеленский: 20% теневого танкерного флота РФ остановились из-за санкций

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Речь шла о непубличных подходах партнеров к коммуникации с российской стороной, а также о реальном отношении к Украине и переговорам на этом этапе.
Зеленский подчеркнул, что все позиции Украины должны базироваться на реальных перспективах, а не формальных заявлениях.
Глава государства поручил СВР предоставить партнерам новую информацию о попытках России расширить теневой танкерный флот. По его словам, благодаря скоординированному давлению Украины и ряда государств не менее 20% такого флота уже остановили работу.
В то же время Москва пытается компенсировать потери, привлекая новые суда. Зеленский подчеркнул, что все они должны быть включены в санкционные списки.
Президент заявил, что Украина продолжит санкционное давление не только на суда, но и на капитанов, экипажи, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота РФ.
По словам Зеленского, действующие ограничения на морской экспорт российской нефти в годовом измерении должны сократить доходы РФ минимум на 30 млрд долларов. Дальнейшее усиление санкций только увеличит эти потери и уменьшит финансирование войны.
Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить финансовые санкции.
Президент подчеркнул, что задачей всех, кто стремится к завершению войны, является уменьшение способности России адаптироваться к международному давлению.
"Результативное давление на агрессора - это главное удобрение для дипломатического процесса", - подытожил Зеленский.
На прошлой неделе Соединенные Штаты задержали два танкера, связанные с Россией. В частности, в акватории между Исландией и Британскими островами был остановлен танкер Marinera, следовавший под российским флагом. Операцию провела Береговая охрана США, которая, по имеющейся информации, отслеживала судно в течение нескольких недель.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер лишь маскировался под российский, пытаясь обойти санкционные ограничения. По данным медиа, нефтяной танкер Marinera принадлежит российской компании "Буревестмарин", директором и единственным владельцем которой является предприниматель из оккупированного Россией Крыма Илья Бугай.
Кроме того, в Карибском море американская сторона задержала еще один танкер так называемого "теневого флота" России - Sophia. На фоне этих событий в РФ заговорили о "пиратстве" и "нарушении норм международного права".
В то же время один из депутатов Госдумы публично призвал к силовому ответу и ударам по американским кораблям.