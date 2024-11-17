"Зелені" обрали свого кандидата в канцлери Німеччини
В Німеччині "Зелені" висунули кандидата у канцлери. Кандидатурою обрали віцеканцлера Роберта Хабека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
На федеральних виборах "Зелені" назвали віце-канцлера Роберта Хабека своїм кандидатом у канцлери. Хабек отримав 96,5% голосів.
Під час зборів було заявлено про те, що у нього є "все необхідне, щоб бути хорошим канцлером".
"Я подаю заявку, щоб зробити зміну для Зелених, для народу Німеччини", - казав Хабек раніше.
Також повідомляється, що Хабек захищав урядову політику Зелених у "світлофорній коаліції" і критикував проросійську енергетичну політику попередніх урядів.
Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН.
Після нього були звільнені всі міністри з СДПН, і 8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмацер віддав міністрам посвідчення про звільнення.
Зауважимо, що вчора Spiegel заявив, що у партії Шольца закликали висунути кандидатом на посаду канцлера міністра оборони Бориса Пісторіуса.
Детальніше про розпад коаліції - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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