"Зелені" обрали свого кандидата в канцлери Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

На федеральних виборах "Зелені" назвали віце-канцлера Роберта Хабека своїм кандидатом у канцлери. Хабек отримав 96,5% голосів.

Під час зборів було заявлено про те, що у нього є "все необхідне, щоб бути хорошим канцлером".

"Я подаю заявку, щоб зробити зміну для Зелених, для народу Німеччини", - казав Хабек раніше.

Також повідомляється, що Хабек захищав урядову політику Зелених у "світлофорній коаліції" і критикував проросійську енергетичну політику попередніх урядів.