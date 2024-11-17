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"Зелені" обрали свого кандидата в канцлери Німеччини

Німеччина, Неділя 17 листопада 2024 17:48
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"Зелені" обрали свого кандидата в канцлери Німеччини Фото: віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині "Зелені" висунули кандидата у канцлери. Кандидатурою обрали віцеканцлера Роберта Хабека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

На федеральних виборах "Зелені" назвали віце-канцлера Роберта Хабека своїм кандидатом у канцлери. Хабек отримав 96,5% голосів.

Під час зборів було заявлено про те, що у нього є "все необхідне, щоб бути хорошим канцлером".

"Я подаю заявку, щоб зробити зміну для Зелених, для народу Німеччини", - казав Хабек раніше.

Також повідомляється, що Хабек захищав урядову політику Зелених у "світлофорній коаліції" і критикував проросійську енергетичну політику попередніх урядів.

Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН.

Після нього були звільнені всі міністри з СДПН, і 8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмацер віддав міністрам посвідчення про звільнення.

Зауважимо, що вчора Spiegel заявив, що у партії Шольца закликали висунути кандидатом на посаду канцлера міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Детальніше про розпад коаліції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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